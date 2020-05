Milan | contatti con l' agente di Jovic | la cifra chiesta dal Real per cedere l' attaccante

Leggi su 90min

(Di sabato 9 maggio 2020) A prescindere da quello che deciderà di fare Zlatan Ibrahimovic al termine della stagione (il contratto dello svedese è in scadenza il prossimo 30 giugno), il ​in vista della prossima stagione andrà quasi sicuramente a rinforzare il proprio reparto offensivo con l'acquisto di un nuovocentrale. A questo riguardo non si placano le voci in merito al presunto interesse dei rossoneri nei confronti di Luka: l'serbo di proprietà delMadrid fin qui in questa...