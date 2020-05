Fase 2: Gasparri, ‘governo ipocrita, sì a Zingaretti no a Santelli’ (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Dopo le minacce del governo e l’avvertimento del Consiglio di Stato è arrivata la sentenza illegittima del Tar ai danni della Calabria. Jole Santelli ha ragione, straragione, mille volte ragione. La questione andava esaminata dalla Corte costituzionale, non dal Tar, abusivo anche in questo caso. La Santelli, peraltro, proponendo di mettere dei semplici tavolini fuori dai bar, sta anticipando quello che tutta Italia sta chiedendo a un governo inerte, inefficace e arrogante”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali del partito. “Conte e Boccia -aggiunge- affamano il commercio, il turismo, i bar e la ristorazione, ai quali non hanno dato neanche un euro. E adesso sono pressati dalle Regioni di tutta Italia che vogliono ben più di quello che la Santelli ha fatto. Tra ... Leggi su calcioweb.eu Fase 2 : Gasparri - 'governo ipocrita - sì a Zingaretti no a Santelli' (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Dopo le minacce del governo e l’avvertimento del Consiglio di Stato è arrivata la sentenza illegittima del Tar ai danni della Calabria. Jole Santelli ha ragione, straragione, mille volte ragione. La questione andava esaminata dalla Corte costituzionale, non dal Tar, abusivo anche in questo caso. La Santelli, peraltro, proponendo di mettere dei semplici tavolini fuori dai bar, sta anticipando quello che tutta Italia sta chiedendo a un governo inerte, inefficace e arrogante”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio, responsabile Enti locali del partito. “Conte e Boccia -aggiunge- affamano il commercio, il turismo, i bar e la ristorazione, ai quali non hanno dato neanche un euro. E adesso sono pressati dalle Regioni di tutta Italia che vogliono ben più di quello che la Santelli ha fatto. Tra ...

Pomì, per ora solo partenze Boselli cerca il nuovo coach

Gaspari ha scelto Monza Fra le giocatrici Cuttino è tornata in Brasile, verso l’annuncio gli addii di Bosetti, Popovic Camera e Maggipinto CASALMAGGIORE Che la prossima stagione sportiva sarà per tutt ...

