Fase 2 e auto: ripartire dalla mobilità va bene ma che sia attiva, pubblica e sostenibile (Di sabato 9 maggio 2020) “Chi vorrà mai più sottoporsi al giogo della collettività, al giogo dell’orario?” (L’automobile, 1905) “Si consacra il definitivo trionfo dell’automobile quale mezzo ad ogni altro superiore” (auto Italiana, 1932) “Una politica del motore è in corso in Italia, la Fiat Mirafiori assicurerà all’Italia fascista una nuova definitiva conquista” (Benito Mussolini e Agnelli, 1939) “Il mio impegno è per la vittoria della strada sulla rotaia” (Giuseppe Togni, 1951) “Bisogna adattare le città alle auto, e non viceversa” (Pompidou, 1967) “Non mi sentirei così sicuro di passare ore a bordo di un treno, l’auto tornerà al centro dei nostri stili di vita” (Crisi, presidente Volvo Italia, intervista al Sole 24 Ore, aprile 2020) “Si ... Leggi su ilfattoquotidiano Auto - moto - bici - monopattini : ecco le vere regole per gli spostamenti nella Fase 2

La fase due tra piste ciclabili e auto selvaggia

Fase 2, Confcommercio approva il piano della Regione: "Bene il bando Re Start"

La pubblicazione del bando regionale Re Start rende operative le misure immaginate dalla Regione Umbria per sostenere le imprese nell’emergenza Covid-19. Positiva la reazione di Confcommercio. “La Reg ...

Bari, fase 2 con il cinema all’aperto: così al Libertà si riscopre la socialità

Infine, come durante il lockdown la cultura (vedere un film, leggere un libro) ha rappresentato un’àncora a cui tutti ci siamo aggrappati, così nella Fase 2 la cultura dovrà avere centralità ... quei ...

