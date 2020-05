Coronavirus, triplicati gli infarti nella popolazione (Di sabato 9 maggio 2020) La mortalità per infarto è triplicata passando dal 4.1% al 13.7% a causa della mancanza di cure per i pazienti affetti da patologie cardiache. C’è grande ansia per chi soffre di patologie cardiache già diagnosticate: dall’inizio della pandemia la mortalità nella popolazione italiana è triplicata perché la gente tende sempre di più ad evitare gli … L'articolo Coronavirus, triplicati gli infarti nella popolazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek L''effetto collaterale' del coronavirus : "Triplicati i morti d'infarto"

Coronavirus a Milano : i morti triplicati e l’aprile del contagio

Coronavirus - nella provincia piemontese più colpita. Il sindaco di Tortona : “Decessi più che triplicati. Bare messe in un container frigo” (Di sabato 9 maggio 2020) La mortalità per infarto è triplicata passando dal 4.1% al 13.7% a causa della mancanza di cure per i pazienti affetti da patologie cardiache. C’è grande ansia per chi soffre di patologie cardiache già diagnosticate: dall’inizio della pandemia la mortalitàitaliana è triplicata perché la gente tende sempre di più ad evitare gli … L'articologliproviene da www.meteoweek.com.

bnotizie : Coronavirus, a Legnano contagi quasi triplicati in un mese - Cronaca - - Piergiulio58 : Coronavirus, a Legnano contagi quasi triplicati in un mese ???? - GCAoff : @Camillamariani4 Ricominciare a fare soldi insomma. Qui dice che i morti in Lombardia sono triplicati. - venti4ore : Coronavirus Legnano contagi quasi triplicati mese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus triplicati Coronavirus, a Legnano contagi quasi triplicati in un mese IL GIORNO Coronavirus, a Legnano contagi quasi triplicati in un mese

Legnano (Milano), 7 maggio 2020 - Contagi in città praticamente triplicati in un mese: paragonando i dati comunicati oggi nel report di regione Lombardia con quelli del 7 aprile scorso, infatti, è que ...

Lombardia, tamponi quasi triplicati in tre giorni: crescono i positivi. Altri 134 decessi

Cresce il numero dei tamponi eseguiti e cresce (anche se di poco) anche quello delle persone positive al Covid-19. I dati forniti oggi (giovedì 7 maggio) parlano di una crescita dei positivi pari a 68 ...

Legnano (Milano), 7 maggio 2020 - Contagi in città praticamente triplicati in un mese: paragonando i dati comunicati oggi nel report di regione Lombardia con quelli del 7 aprile scorso, infatti, è que ...Cresce il numero dei tamponi eseguiti e cresce (anche se di poco) anche quello delle persone positive al Covid-19. I dati forniti oggi (giovedì 7 maggio) parlano di una crescita dei positivi pari a 68 ...