Coronavirus, lo studio in Russia: "Virus sopra i 30 gradi perde forza" (Di sabato 9 maggio 2020) Rosa Scognamiglio Uno studio russo rivela che il Virus perde efficacia sopra una temperatura di 30 gradi sopra lo zero: "I raggi solari distruggono il Covid" "Il Virus sopra i 30 gradi perde forza". A rivelarlo è l'Autorità per la salute Russa Rospotrebnazor in un bollettino diffuso attraverso il canale di messaggistica istantanea Telegram nella giornata di venerdì 8 maggio 2020. Cosa rivela lo studio russo Poche righe ma che lasciano ben sperare circa un drastico calo dei contagi con l'arrivo della 'bella stagione'. Stando a quanto si apprende dalla comunicazione diramata dal servizio federale responsabile della supervisione della protezione dei diritti dei consumatori e del benessere umano in Russia, il Covid-19 potrebbe avere le ore contate. Sebbene non siano stati rilevati i dettagli "dello studio approfondito" - questo è quanto recita ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - lo studio dei cardiologi : “A marzo è triplicata la mortalità per infarto tra ritardi - mancanza di cure e paura del contagio”

Bambini e coronavirus : un maxi studio sul loro vero ruolo nella trasmissione

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Bambini e coronavirus: un maxi studio sul loro vero ruolo nella trasmissione Corriere della Sera Serie A vicino al default: quanto pesa la svalutazione dei giocatori

La Serie A rischia il default. La crisi derivata dall’emergenza Coronavirus ha intaccato non poco l’economia del campionato italiano, non solo nella sua massima serie ma anche nei campionati minori. I ...

Rilevate tracce di coronavirus nel liquido seminale di alcuni pazienti

Sono state trovate da un team di ricerca cinese tracce di coronavirus nel liquido seminale di alcuni giovani pazienti. Un team di ricerca cinese ha rilevato la presenza di tracce di RNA virale del cor ...

