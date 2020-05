Coronavirus | a Singapore robot a quattro zampe per sorvegliare i parchi e far rispettare

(Di sabato 9 maggio 2020) Al’azienda Boston Dynamics ha creato unche avrà il compito di ricordare alle persone di mantenere le distanze di sicurezza. Sorveglierà il Bishan-Ang Mo Kio Park. Si chiama Spot ed è dotato di telecamere con le quali con le quali potrà stimare il numero di visitatori all’interno dei. La macchina non potrà, però, tracciare o riconoscere gli individui ripresi nell’obiettivo né raccogliere dati personali. Unche a molti ha ricordato quelli protagonisti di una puntata della serie fantascientifica di Netflix Black Mirror. In quel caso, però, le macchine erano tutt’altro che innocue L'articolo, apere farle distanze di sicurezza proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : A Singapore un cane robot fa rispettare il distanziamento sociale al parco - repubblica : Ecco il robot distanziatore: gira nei parchi per evitare assembramenti - dellorco85 : A #Singapore un cane-#robot si aggira per il parco di Bishan-Ang Mo Kio e ricorda alle persone di rispettare le dis… - sigmaseisas : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, il robot di Singapore che fa rispettare la distanza. Un robot a quattro zampe ricorda di mantenere le dista… - ciccionocera95 : RT @Corriere: A Singapore un cane robot fa rispettare il distanziamento sociale al parco -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Singapore

Le compagnie aeree sono in rivolta. I piani di Boris Johnson di mettere in quarantena gli arrivi nel Regno Unito per due settimane, dicono che potrebbe distruggere il settore. Da giugno, infatti, tutt ...Spot, il cane robot di Boston Dynamics, trasmette un messaggio registrato per ricordare alle persone di mantenere la distanza di sicurezza | CorriereTv Spot, il cane robot di Boston Dynamics,utilizzat ...