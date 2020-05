70enne muore di coronavirus | infermiera gli ruba il bancomat per fare acquisti

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 maggio 2020) Si chiama Danielle Conti, è un'di 43 anni dell'ospedale Staten Island University North di New York e hato la carta di credito a un paziente appena intubato per poi spendere 60 dollari in generi alimentari e carburante: una cifra irrisoria di cui si augurava non si sarebbe mai accorto nessuno, ma così non è stato. La donna ha prelevato la carta di credito di Anthony Catapano, un uomo di 70 anni ricoverato in ospedale dopo aver contratto il covid-19, e l’ha usata tre giorni prima che il paziente morisse: l'ha acquistato dei generi alimentari e un po' di benzina spendendo 60 dollari che, comunque, non sono sfuggiti ai familiari che sapevano che Anthony era in un letto di ospedale tra la vita e la morte. "Non riesco a credere che una persona possaqualcosa del genere a qualcuno che lotta per la ...