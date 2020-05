Trieste, la nave lazzaretto del governatore Fedriga (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Presidente del Friuli-Venezia Giulia è in prima fila per «riaprire tutto subito» e sfoggia i dati per dimostrare che la sua è la meno colpita da covid-19 tra le Regioni del nord Italia. Sarà anche così, nel confuso balletto di dati cui assistiamo da mesi. Quello che certamente Fedriga non dice è che nella sua «fortunata» Regione c’è un buco nero: a Trieste, a oggi, il numero dei contagi e dei decessi continua a salire. Perché? Qualcosa in questi … Continua L'articolo Trieste, la nave lazzaretto del governatore Fedriga proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Presidente del Friuli-Venezia Giulia è in prima fila per «riaprire tutto subito» e sfoggia i dati per dimostrare che la sua è la meno colpita da covid-19 tra le Regioni del nord Italia. Sarà anche così, nel confuso balletto di dati cui assistiamo da mesi. Quello che certamentenon dice è che nella sua «fortunata» Regione c’è un buco nero: a, a oggi, il numero dei contagi e dei decessi continua a salire. Perché? Qualcosa in questi … Continua L'articolo, ladelproviene da il manifesto.

sonoleventi : Oggi parleremo di lavoro e delle prospettive per i giovani. Il comico Paolo Rossi ci racconterà quali sono i probl… - elisamassimi : Perche' una nave-ospedale a Trieste per alloggiare gli anziani quando ci son soluzioni meno costose e più confortev… - IV3BGG : 20200507 Fincantieri Monfalcone 76ita/57per #trieste #loves_friuliveneziagiulia #triestesocial… - mbwManzoni : IN EDICOLA Da 'IL PICCOLO' - VirnaBalanzin : RT @il_piccolo: #Contrabbando, sequestro record nel porto di #Trieste: 55 tonnellate di sigarette per un valore di 10 milioni di euro. L'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste nave Trieste, la nave lazzaretto del governatore Fedriga Il Manifesto Trieste, la nave lazzaretto del governatore Fedriga

Il Presidente del Friuli-Venezia Giulia è in prima fila per «riaprire tutto subito» e sfoggia i dati per dimostrare che la sua è la meno colpita da covid-19 tra le Regioni del nord Italia. Sarà anche ...

Nave ospedale, pronti altri 25 posti. Asl 3: speriamo che da giugno non ce ne sia più bisogno

Dovrebbe aprire la prossima settimana il terzo modulo della nave ospedale, Gnv Splendid, ancorata nel porto di Genova e dedicata alle cure a media e bassa intensita’ di pazienti Covid-19 per alleggeri ...

Il Presidente del Friuli-Venezia Giulia è in prima fila per «riaprire tutto subito» e sfoggia i dati per dimostrare che la sua è la meno colpita da covid-19 tra le Regioni del nord Italia. Sarà anche ...Dovrebbe aprire la prossima settimana il terzo modulo della nave ospedale, Gnv Splendid, ancorata nel porto di Genova e dedicata alle cure a media e bassa intensita’ di pazienti Covid-19 per alleggeri ...