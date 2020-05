Si riabracciano in piazza senza mascherina: 400 euro di multa per ragazzini tra i 14 e i 16 anni (Di venerdì 8 maggio 2020) Si ritrovano in piazza senza mascherina e si riabbracciano: multati 9 ragazzini tra i 14 e 16 anni per assembramento. Accade a Camaiore, in provincia di Lucca. A riportare la vicenda è Il Tirreno.Nei giorni scorsi la polizia municipale ha multato 9 ragazzini ... Una sanzione da 400 euro ciascuno, che in forma ridotta sono circa 280. A pagarla, in senso reale, saranno però i genitori.Il primo cittadino di Camaiore, come riportato dal Tirreno, si dice dalla parte degli agenti che hanno sanzionato gli adolescenti, invitando al rigore.“Inflessibili nel vigilare sul rispetto delle regole”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 maggio 2020) Si ritrovano ine si riabbracciano:ti 9tra i 14 e 16 anni per assembramento. Accade a Camaiore, in provincia di Lucca. A riportare la vicenda è Il Tirreno.Nei giorni scorsi la polizia municipale hato 9... Una sanzione da 400ciascuno, che in forma ridotta sono circa 280. A pagarla, in senso reale, saranno però i genitori.Il primo cittadino di Camaiore, come riportato dal Tirreno, si dice dalla parte degli agenti che hanno sanzionato gli adolescenti, invitando al rigore.“Inflessibili nel vigilare sul rispetto delle regole”.

