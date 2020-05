Lo Hobbit: Andy Serkis legge l'intero libro per beneficenza (Di venerdì 8 maggio 2020) Andy Serkis, l'attore che ha dato la voce a Gollum, leggerà l'intero libro Lo Hobbit in dodici ore per raccogliere donazioni. Tra le molte iniziative lanciate dalle celebrità per contrastare gli effetti del coronavirus, fa il suo ingresso anche la Hobbitathon di Andy Serkis, l'interprete di Gollum, che leggerà per intero Lo Hobbit per raccogliere donazioni da devolvere in beneficenza. L'attore si dedicherà per dodici ore alla lettura live del libro di J. R. R. Tolkien e in ogni momento dello streaming durante la giornata dell'8 maggio ci si potrà collegare alla pagina su gofundme.com per partecipare e contribuire. Come annunciato da Serkis, la maratona di lettura è iniziata nella mattina dell'8 maggio e in qualsiasi punto del libro sarà possibile ... Leggi su movieplayer Lo Hobbit - la star Andy Serkis leggerà per beneficenza il libro in 12 ore consecutive (Di venerdì 8 maggio 2020), l'attore che ha dato la voce a Gollum,rà l'Loin dodici ore per raccogliere donazioni. Tra le molte iniziative lanciate dalle celebrità per contrastare gli effetti del coronavirus, fa il suo ingresso anche laathon di, l'interprete di Gollum, cherà perLoper raccogliere donazioni da devolvere in. L'attore si dedicherà per dodici ore alla lettura live deldi J. R. R. Tolkien e in ogni momento dello streaming durante la giornata dell'8 maggio ci si potrà collegare alla pagina su gofundme.com per partecipare e contribuire. Come annunciato da, la maratona di lettura è iniziata nella mattina dell'8 maggio e in qualsiasi punto delsarà possibile ...

desm_ondthegrey : È da più di tre ore e mezza che Andy Serkis sta leggendo Lo Hobbit in live?? - gianluigidellac : RT @Screenweek: Non perdetevi #AndySerkis mentre legge #LoHobbit in diretta! - Screenweek : Non perdetevi #AndySerkis mentre legge #LoHobbit in diretta! - denisrizzoli : Andy Serkis lendo O Hobbit ao vivo. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Guarda Andy Serkis mentre legge TUTTO Lo Hobbit in diretta! -