Il video su Facebook in cui De Donno spiega che quelli che immaginavano complotti

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Giuseppe Detorna sue si scopre (oh oh oh) che tuttiche parlavano didei Poteri Forti dietro la scomparsa del suo profilo dicevano fregnacce. “Cari amici – esordisce il dottore – negli ultimi giorni la pressione mediatica e popolare sul mio operato è stata tale da non permettermi di lavorare serenamente. Per questo ho ritenuto prudente chiudere i miei account social per lanciare un messaggio di calma e rasserenamento. Ho parlato in pubblico per fare informazione, ma questa è stata recepita da alcuni come mezzo per azzuffarsi con chi la pensa diversamente”, e chissà con chi ce l’ha, eh?. “I miei interventi sui mass media sono stati animati dal solo spirito divulgativo e da un auspicabile e sereno confronto con i colleghi su un protocollo che ottiene risultati incoraggianti ancorché oggetto ...