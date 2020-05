Il laboratorio non è cinese. Lo dirige Bonomi (Di venerdì 8 maggio 2020) Il coronavirus, quello vero, quello per cui nessuno ci chiude in casa, nessuno chiama l'esercito, mette in moto i droni e dichiara la pandemia, non è nato nei segreti laboratori cinesi. Il coronavirus è figlio nostro e ce lo meritiamo. E' la creatura mostruosa che, nonostante l'ecatombe, Confindustria ha difeso e difende a spada tratta, perché di fronte al profitto non c'è vita o salute che tenga. Chiedete una prova? Bene. Sono bastate poche ore di “fase 2” ed ecco il massacro ricominciato: (...) - Tribuna Libera / Industria, Inquinamento, Confindustria Leggi su feedproxy.google Il laboratorio non è cinese. Lo dirige Bonomi

Coronavirus - il segretario di Stato Usa : “Prove ma non certezze sul virus da laboratorio - deluso dal mancato appello Ue alla trasparenza della Cina”

L'epidemiologo Fauci smentisce Trump : "Non ci sono prove che il virus venga da un laboratorio" (Di venerdì 8 maggio 2020) Il coronavirus, quello vero, quello per cui nessuno ci chiude in casa, nessuno chiama l'esercito, mette in moto i droni e dichiara la pandemia, non è nato nei segreti laboratori cinesi. Il coronavirus è figlio nostro e ce lo meritiamo. E' la creatura mostruosa che, nonostante l'ecatombe, Confindustria ha difeso e difende a spada tratta, perché di fronte al profitto non c'è vita o salute che tenga. Chiedete una prova? Bene. Sono bastate poche ore di “fase 2” ed ecco il massacro ricominciato: (...) - Tribuna Libera / Industria, Inquinamento, Confindustria

La7tv : #piazzapulita Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto Mario Negri: “Ad oggi non sappiamo ancora nemmeno gli anticorpi… - carlosibilia : Purtroppo non ha fatto altro che raccontare falsità. Se ne sono accorti anche all'estero, anche la BBC, che ricorda… - Agenzia_Ansa : Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità ch… - veratto_A : RT @Libero_official: 'Non ci dormo la notte, il #coronavirus potrebbe essere arrivato dal nostro laboratorio': le ultime parole della dotto… - Tobia45186285 : RT @Mr_Ozymandias: @lercionotizie Si vede che è una fake news. Burioni non ha un laboratorio di ricerca. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : laboratorio non Il laboratorio non è cinese. Lo dirige Bonomi AgoraVox Italia L'Oms: un anno per accertare le esatte origini della pandemia di coronavirus

non vi è al momento alcuna indicazione sulla possibile origine del virus in laboratorio I ricercatori non sono peraltro sicuri della localizzazione del primo focolaio: sembrerebbe trattarsi del ...

Coronavirus, lettera di Zaia ai guariti: «Donate il sangue per la banca del plasma»

Abbiamo uno dei tre laboratori nazionali abilitati per lavorare sangue: lavorano col virus vivo e riescono a processare 10 sacche al giorno, e aumenteremo i turni. Facciamo un magazzino, perché non ...

non vi è al momento alcuna indicazione sulla possibile origine del virus in laboratorio I ricercatori non sono peraltro sicuri della localizzazione del primo focolaio: sembrerebbe trattarsi del ...Abbiamo uno dei tre laboratori nazionali abilitati per lavorare sangue: lavorano col virus vivo e riescono a processare 10 sacche al giorno, e aumenteremo i turni. Facciamo un magazzino, perché non ...