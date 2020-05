(Di venerdì 8 maggio 2020) Al direttore - Provo a replicare sul suo giornale a una serie di critiche e di polemiche sulla mia affermazione pubblica, che riporto: “Non esiste lo spazio, oltre che politico, per ordire trame e ribaltare l'esecutivo. Sono volati concetti da “novanta”, politici e filosofici. Si teme, addiri

in_quietovivere : @andr900 Su' col morale! Può pure essere che ci facciamo una bella quarantena anche nella stagione autunno/inverno 2020! - jeanroquentin : RT @ilfoglio_it: Facciamo la morale. Governo e spazi morali. Goffredo Bettini risponde alle critiche del Foglio e rilancia. Controreplica h… - MurtasRosalba : RT @ilfoglio_it: Facciamo la morale. Governo e spazi morali. Goffredo Bettini risponde alle critiche del Foglio e rilancia. Controreplica h… - ilfoglio_it : Facciamo la morale. Governo e spazi morali. Goffredo Bettini risponde alle critiche del Foglio e rilancia. Controre… - valter105 : @CCalunnia @NicolaPorro Votiamo allora ANDIAMO AL VOTO... ah no, meglio di no. devi forse chiedere autorizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Facciamo morale

Il Foglio

Al direttore - Provo a replicare sul suo giornale a una serie di critiche e di polemiche sulla mia affermazione pubblica, che riporto: “Non esiste lo spazio morale, oltre che politico, per ordire tram ...Perché, in tempo di Coronavirus non pensare ad arricchire lo spirito con un cammino tra le cantiche dantesche, magari condividendo l'esperienza con altri viaggiatori? È quanto si propone il gruppo "le ...