Covid-19 | tutte le domande ancora senza risposta

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Immagine: Getty Images)Una delle lezioni che porteremo a casa dopo la pandemia (si spera) è che la scienza non è un monolito. Al contrario, è il risultato di un processo continuo di quesiti, confronti, prove ed errori. Di approssimazioni continue, la successiva infinitesimamente migliore della precedente. E dunque spesso, per la sua stessa natura – ossia: non per colpa di errori, dolo o malafede – ha da offrire solo risposte parziali, incomplete, che poi magari saranno smentite o emendate.più spesso, per ognitrovata emergono nuove e più complesse. E così in avanti. Insomma,-19 ci ha messo prepotentemente davanti alla questione dell’incertezza: “È nella natura iconica, quasi socratica, del metodo scientifico”, ricordava non molto tempo fa Cesare Alemanni sulle pagine del ...