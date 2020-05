Cifra offensiva Il governo rilascia un premio di pochi euro agli infermieri del

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) Era stato promesso loro unper l’impegno dimostrato nella lotta al covid, ma alla fine hanno ricevuto poco più che una mancia. Glie i medici del policlinico San Matteo di Pavia dovevano ottenere un riconoscimento straordinario di 100- “già irrisoria”, dicono loro - ma ad alcuni sono arrivati 60lordi. Meno ancora a chi si è ammalato, in quanto la somma è stata calcolata sulla base dei giorni lavorati. Il San Matteo di Pavia aveva preso in cura il paziente 1 di Codogno e adesso da quella mossa delsi sente preso in giro. Il malcontento è stato messo nero su bianco in una lettera, riportata dal Corriere della sera. “Abbiamo curato i malati di Covid, facendo turni massacranti, e dalè arrivata la paghetta settimanale. Centocome “” per aver ...