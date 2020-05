Chiara Colosimo sfida Zingaretti | «Sulle mascherine fantasma attendo ancora una risposta…»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 maggio 2020), è la consigliera più giovane del gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. Ma sicuramente, forse anche grazie proprio alla giovane età, la più battagliera. È grazie a lei che è stato scoperto il caso delle. Dal sito 7colli ieri ha fatto – come l’ha definito lei stessa «un appello agli uomini liberi. Un atto d’amore, una richiesta disperata di coraggio, di mettersi in piedi per l’Italia». Consigliereda dove nasce il suo sfogo? «Ieri dopo due mesi di chiusura si è riunito il consiglio regionale solo per approvare una riforma del regolamento che permette al consiglio stesso di riunirsi in via telematica. Una buffonata che sa di presa in giro nei confronti soprattutto degli operatori sanitari cheaspettano di sapere chi paga per le ...