Can Yaman e Ozge Gurel | protagonisti di una nuova serie tv

I protagonisti di una nuova serie L'estate scorsa, al posto di Uomini e Donne, è andato in onda una serie televisiva molto amata dagli italiani. Si tratta di Bitter Sweet – ingredienti d'amore che ha fatto conoscere al pubblico Can Yaman e Ozge Gurel. Quest'ultima è popolare anche grazie a Cherry Season – La stagione del cuore, in cui ha recitato con il compagno Serkan Cayoglu. Secondo le anticipazioni che trapelano nel web, pare che Can e Ozge saranno di nuovo una coppia in Bay Yanlis ('Mr.False' nella distribuzione internazionale). La Gold Film ha fissato per il 28 maggio l'inizio della lavorazione, cioè dopo il Ramadan. La sceneggiatura è scritta da Aslı Zengin e Banu Zengin e sarà diretta dal regista Deniz Yorulmazer.

Mr.False è una nuova serie tv con protagonisti i noti attori Can Yaman e Özge Gürel. I due amatissimi interpreti torneranno a far coppia in un telefilm romantico, dopo il grande successo ottenuto con

