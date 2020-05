Binda Gazzetta | «Ranieri è un signore | ottiene sempre ottimi risultati»

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il giornalista de LaDello Sport, Nicola, ha analizzato la figura di Claudio, tecnico della Sampdoria Nicola, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato della figura di Claudio, nella sua veste di “aggiustatore” anche alla Sampdoria. Ecco la sua analisi. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE– «Non credo che gli allenatori accettino volentieri questo ruolo, che è un po’ più difficile. Forse è più complicato fare l’aggiustatore che l’organizzatore.però ha l’esperienza tale da poter fare sia l’uno che l’altro, oramai si è guadagnato questa etichetta, e con la serenità che gli consente la sua età e tutto quanto, lo fa volentieri econ. È un veroe sicuramente un ottimo ...

