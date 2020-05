Anticipazioni Una Vita puntate 14 maggio 2020 | L’avvertimento di Eduardo

Leggi su anticipazioni

Giovedì 14– L'avvertimento divede Telmo importunare Lucia e subito interviene per fargli capire la sua posizione. Telmo è consapevole del legame instaurato con la sua amata ma nello stesso tempo vuole indagare per capire se alla fine dei conti Mateo è suo figlio oppure no. Il silenzio di Lucia mette a dura provache teme un colpo di scena. In siffatto contesto Telmo non ha nessuna intenzione di mollare la presa, anzi pretende chiarezza e verità che al momento Lucia non vuole dargli. Questa incertezza innesca una forte tensione che genera contrasti tra i due rivali in amore. Ursula però ha un'idea in merito….