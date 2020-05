Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 20:10 (Di giovedì 7 maggio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Spaziali in forma di coronavirus il bilancio di oggi torna a calare Rispetto a ieri il numero di vittime in Italia Ma resta alto sopra le 250 non a livelli dei giorni passati inferiore a 200 continua poi netto Calo Delle persone che hanno il virus attivo facendo tornare gli attualmente positivi sotto i 90.000 a livello del 4 aprile i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate dei malati Ovvero le persone positive pari a 1904 unità ieri era stato di 6939 Mentre i nuovi contatti rilevati nelle Ultime 24 ore sono stati 401 444 Cambiamo argomento una proroga di tre mesi del permesso di soggiorno per i braccianti cui è scaduto il contratto come lavoratori stagionali Questo è il momento sia prende il punto di caduta delle lunghesulla ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il numero di positivi in Russia sale a 177.160

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Spagna il numero di positivi sale a 256.855

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Russia i nuovi positivi sono 11.231 per un totale di 177.160 (Di giovedì 7 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Spaziali in forma di coronavirus il bilancio di oggi torna a calare Rispetto a ieri il numero di vittime in Italia Ma resta alto sopra le 250 non a livelli dei giorni passati inferiore a 200 continua poi netto Calo Delle persone che hanno il virus attivo facendo tornare gli attualmente positivi sotto i 90.000 a livello del 4 aprile i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate dei malati Ovvero le persone positive pari a 1904 unità ieri era stato di 6939 Mentre i nuovi contatti rilevati nelle24 ore sono stati 401 444 Cambiamo argomento una proroga di tre mesi del permesso di soggiorno per i braccianti cui è scaduto il contratto come lavoratori stagionali Questo è il momento sia prende il punto di caduta delle lunghesulla ...

Agenzia_Ansa : Sono 600 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, il livello più alto dall'inizio della pandemia. Lo ri… - Agenzia_Ansa : E' in forte aumento il bilancio dei decessi giornalieri provocati dal coronavirus negli Usa: nelle ultime 24 ore so… - fanpage : #COVID19 'Non sono stata ascoltata' Le famiglie italiane dovevano essere sostenute diversamente. Le parole di… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 20:10: romadailynews radiogiornale Buonasera dalla… - PapidoMilano : ®? Ultime Notizie su #Papido.it ___________ annapep3 il fenomeno del rap in Italia continua... ??… -