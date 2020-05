Ue | “Intelligent Cities Challenge” | scadenza prorogata al 29 maggio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 maggio 2020)al 292020 ladell’IntelligentChallenge che sosterrà 100 città europee nella trasformazione digitale per creare ambienti urbani più verdi, inclusivi e smart. L’iniziativa nasce come potenziamento della DigitalChallenge che ha sostenuto 41 città europee nell’elaborazione della propria strategia di trasformazione digitale. Possono partecipare le città europee con più di 50.000 abitanti (città più piccole possono partecipare all’interno di un consorzio) che abbiano un modesto livello di applicazione delle tecnologie digitali per lo sviluppo sostenibile ma che presentino un forte potenziale di trasformazione nel breve periodo. Le città selezionate riceveranno sostegno ad hoc da parte di team di esperti che favoriranno l’implementazione di progetti di ...