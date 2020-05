Striscia la Notizia, sesso e coronavirus: un servizio sconvolgente, ecco le "proposte" (Di giovedì 7 maggio 2020) Il maledetto coronavirus tutto può, tranne che fermare il sesso. Nonostante le migliaia di morti, nonostante i divieti e i controlli, il settore "a luci rosse" non accenna ad arrestarsi. Un caso di cui è tornata ad occuparsi Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso su Canale 5 nella puntata di mercoledì 6 maggio e confezionato dall'inviato Luca Abete. Nonostante il lockdown, si scopre, in rete così come in strada, si trovano prostitute che propongono, e soprattutto realizzano, incontri fregandosene di qualsiasi norma anticontagio. Il tutto viene documentato, sia sul campo sia telefonicamente, da Luca Abete: ecco che cosa ha scoperto. Striscia, coronavirus? Il sesso non si ferma: il video Leggi su liberoquotidiano Giovanna Botteri manda un videomessaggio a Striscia la Notizia e Michelle Hunziker

‘Striscia la Notizia’ - il videomessaggio di Giovanna Botteri che chiude definitivamente la querelle con Michelle Hunziker

'Striscia la notizia' - in un video Giovanna Botteri risponde a Michelle Hunziker : "Non abbiamo mai litigato" (Di giovedì 7 maggio 2020) Il maledettotutto può, tranne che fermare il. Nonostante le migliaia di morti, nonostante i divieti e i controlli, il settore "a luci rosse" non accenna ad arrestarsi. Un caso di cui è tornata ad occuparsila, con untrasmesso su Canale 5 nella puntata di mercoledì 6 maggio e confezionato dall'inviato Luca Abete. Nonostante il lockdown, si scopre, in rete così come in strada, si trovano prostitute che propongono, e soprattutto realizzano, incontri fregandosene di qualsiasi norma anticontagio. Il tutto viene documentato, sia sul campo sia telefonicamente, da Luca Abete:che cosa ha scoperto.? Ilnon si ferma: il video

Agenzia_Ansa : Giovanna #Botteri - #Striscia la notizia. E il caso si chiude. La giornalista: 'Non dobbiamo fare pace, non abbiamo… - stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - bubinoblog : STRISCIA LA NOTIZIA SCRIVE A BUBINOBLOG - SeratEnrico : RT @Libero_official: Striscia la notizia smaschera Roberto Speranza: ma davvero? In macchina così, occhio al dettaglio -