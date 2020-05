Striscia la notizia, Giovanna Botteri manda un messaggio a Michelle Hunziker: «Non dobbiamo fare la pace, non abbiamo mai litigato» (Di giovedì 7 maggio 2020) Striscia la notizia, Giovanna Botteri manda un messaggio a Michelle Hunziker: «Non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai litigato». Questa sera Striscia la notizia manderà in onda un video messaggio inviato da Giovanna Botteri che chiude definitivamente le assurde polemiche seguite alla messa in onda del servizio del 28 aprile scorso. «Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti». Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei ... Leggi su attualitavip.myblog La risposta di Giovanna Botteri a Michelle Hunziker e a Striscia La Notizia

A Striscia La Notizia la seconda parte dell’intervista di Red Ronnie a Claudio Trotta sui biglietti non rimborsati e gli appelli al Governo

Striscia la Notizia - sesso e coronavirus : un servizio sconvolgente - ecco le "proposte" (Di giovedì 7 maggio 2020)laun: «Non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai litigato». Questa seralamanderà in onda un videoinviato dache chiude definitivamente le assurde polemiche seguite alla messa in onda del servizio del 28 aprile scorso. «Cara, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche conlae Gerry Scotti». Alla fine è bastato cheavesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei ...

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - fattoquotidiano : CASO GIOVANNA BOTTERI La richiesta di precisazione di Striscia la Notizia. E la risposta de - Datemidelmona : @m_hunziker @Striscia La classe e l’eleganza non é sicuramente striscia la “notizia”... Vi ha dato una stoccata tra… - LobbaLuisa : RT @frcangi: @m_hunziker @Striscia Che striscia la notizia faccia schifo questo e’ indubbio il resto per me come per la Botteri sono talmen… -