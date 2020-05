Stadi | una Proposta di Legge per facilitare i restyling

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) Unadiperdeglidi interesse storico. Questa – scrive La Gazzetta dello Sport – l’idea, già depositata in Parlamento, firmata dalla senatrice del Partito Democratico Rosa Maria De Giorgi. «GliComunali anche se tutelati come beni di interesse storico o riconosciuti come monumenti nazionali potranno essere ristrutturati … L'articolo, unadiperè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.