Roma, bus in fiamme al Prenestino: nessun ferito (Di giovedì 7 maggio 2020) Incendio su un autobus Atac della linea 409 questa mattina alle 10.50 circa a Roma in via dell’Acqua Bullicante. Al momento non risultano persone ferite. Sul posto, all’altezza di via Policastro, quartiere Prenestino, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale di Roma Capitale. La strada non è stata chiusa al traffico, ma è stato effettuato un restringimento di carreggiata. L'articolo Roma, bus in fiamme al Prenestino: nessun ferito proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Roma - Atac : 90 nuovi bus richiamati per difetti di fabbrica

Ritirati dalla strada 91 nuovi autobus ecologici del Comune di Roma : sono "difettosi"

Coronavirus Fase 2 : a Roma niente ressa su bus e metro - ma il futuro è un’incognita (Di giovedì 7 maggio 2020) Incendio su un autobus Atac della linea 409 questa mattina alle 10.50 circa ain via dell’Acqua Bullicante. Al momento non risultano persone ferite. Sul posto, all’altezza di via Policastro, quartiere, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale diCapitale. La strada non è stata chiusa al traffico, ma è stato effettuato un restringimento di carreggiata. L'articolo, bus inalproviene da Italia Sera.

79_Alessio : RT @RiprendRoma: Anche a via Barzellotti (Medaglie d’Oro)foreste tropicali. La #fase2 con una #Roma lurida, abbandonata e senza bus. @salv… - italiaserait : Roma, bus in fiamme al Prenestino: nessun ferito - roma_paoletta : RT @MercurioPsi: Bus difettosi, migliaia di creditori in lacrime che non rivedanno i loro soldi, 800 dipendenti #ATAC senza TFR dal 2017 (a… - Antincivili : RT @RiprendRoma: Anche a via Barzellotti (Medaglie d’Oro)foreste tropicali. La #fase2 con una #Roma lurida, abbandonata e senza bus. @salv… - federiccia67 : @OfficinaDiMarK @Mr_Iron_74 Che bella Roma mia ?? me lo ricordo anche io il bus a due piani .... -