Nobu – Milano

(Di venerdì 8 maggio 2020)Via Gastone Pisoni, 1 – 20121Tel. 02/62312645 Sito Internet: www.restaurants.com Tipologia: giapponese Prezzi: menù degustazione da 38 a 120€ Giorno di chiusura: Domenica a pranzo OFFERTABasta una sola parola per definire la cucina died è eccellente. Il sushi, così come le altre pietanze magistralmente preparate, sono il frutto di una tecnica perfetta e di una selezione attenta delle materie prime, a partire dal pesce crudo che è il protagonista di molti piatti. Il menù, minimal ed elegante nella sua forma grafica, propone, oltre alla scelta à la carte, 4 opzioni degustazione: due bento box da 38 e da 45 euro disponibili solo a pranzo, e due percorsi da 100 e da 120 euro, disponibili sia a pranzo che a cena. Dopo un piccolo gunkan di zucca marinata ripieno di riso, tartare di avocado e poco wasabi, abbiamo ...

