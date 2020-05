Macchia nera nel mare del litorale domitio | indagine della Procura

Leggi su 2anews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Cronaca di Caserta: ladi Santa Maria Capua Vetere indaga dopo che sui social è diventata virale la fotoarrivata indalla foce del canale Agnena. Ha fatto il giro dei social la triste foto in cui si vede in primo piano unache dalla foce del canale Agnena si espande neldel. Uno scatto che fa ancora più male perché realizzato appena dopo i due mesi di lockdown, che avevano reso ilcristallino come non si vedeva da anni. Ieri sera sono intervenuti sul posto gli uomini dell’Arpac che, alla presenza del comandanteCapitaneria di Porto di Castel Volturno, Massimiliano Riccio, e dei militariGuardia Costiera di Mondragone, hanno eseguito i prelievi per effettuare l’analisi delle sostanze contenute nell’acqua. Aggiato il sindaco di Castel Volturno, Luigi Umberto ...