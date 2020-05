Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri a Barbara d’Urso, che risponde in diretta (VIDEO) (Di giovedì 7 maggio 2020) Durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno fatto gli auguri a Barbara d’Urso, che oggi compie gli anni. “Dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Barbara d’Urso. Tanti, tanti auguri”. La Santa protettrice di Cologno Monzese è stata informata del gesto carino ed ha subito risposto. “Stanno scrivendo che Lorella Cuccarini e Alberto Matano mi hanno fatto gli auguri per il compleanno in diretta. Con Lorella già ci eravamo scambiate grandi cuori, lei è stata carinissima mi ha scritto in privato, quindi ci siamo già amate a distanza e l’ho anche ringraziata. Ma ora voglio ringraziare Alberto Matano davvero tanto, perché lo stimo tantissimo, così come stimo anche Lorella”. Io comunque sempre più bimbo di Matano. Gli auguri di Lorella e Alberto ... Leggi su bitchyf Lorella Cuccarini commenta il caso di Giovanna Botteri e Michelle Hunziker e poi lancia una frecciatina

Lorella Cuccarini difende Michelle Hunziker dalle accuse : il web si divide

Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri in diretta a Barbara d’Urso : lei ringrazia da Pomeriggio 5 (Di giovedì 7 maggio 2020) Durante l’ultima puntata de La Vita in Direttahanno fatto glid’Urso, che oggi compie gli anni. “Dobbiamo fare glidi buon compleanno ad’Urso. Tanti, tanti”. La Santa protettrice di Cologno Monzese è stata informata del gesto carino ed ha subito risposto. “Stanno scrivendo chemi hanno fatto gliper il compleanno in diretta. Congià ci eravamo scambiate grandi cuori, lei è stata carinissima mi ha scritto in privato, quindi ci siamo già amate a distanza e l’ho anche ringraziata. Ma ora voglio ringraziaredavvero tanto, perché lo stimo tantissimo, così come stimo anche”. Io comunque sempre più bimbo di. Glidi...

Djesybig : RT @Carmelona5: Barbara ringrazia Lorella Cuccarini e Alberto Matano per gli auguri di compleanno fatti in diretta ?? #pomeriggio5 #lavitai… - StraNotizie : Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri a Barbara d'Urso, che risponde in diretta (VIDEO)… - blogtivvu : Barbara d’Urso: gesto inaspettato di Lorella Cuccarini e Alberto Matano - VIDEO - carlomrighetto : RT @ilbreano: Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri di compleanno a Barbara e Barbara li ringrazia e nutre stima di loro. Qu… - filufilo : RT @Unf_Tweet: auguri speciali per @carmelitadurso Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri in diretta a Barbara d’Urso: lei rin… -