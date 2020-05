L’economia delle sedie vuote e la società per appuntamenti (Di giovedì 7 maggio 2020) Il mondo, lentamente, si sta preparando per la riapertura. Ogni Paese con i suoi metodi e le sue scelte, quasi tutti però obbligati a rispettare dei protocolli. Si potrà rientrare in negozi, bar, ristoranti solo su appuntamento, i trasporti cambieranno le loro capienze e il mondo del lavoro sarà ancora soggetto alle restrizioni sanitarie. I giornalisti Ben Hall e Daniel Dombey, in un articolo uscito sul Financial Times, la definiscono l’economia delle sedie vuote. Nella quale ogni Stato affronterà le fasi di un ritorno alla normalità post Covid, con l’intento di trovare un equilibrio tra il mantenimento di alcune restrizioni e cercare di evitare danni finanziari duraturi. Nel caso di Daniel Moratilla, che gestisce Bike Brothers, un negozio di biciclette vicino al parco Casa de Campo di Madrid, la soluzione è stata quella ... Leggi su linkiesta L’economia delle sedie vuote e la società per appuntamenti

