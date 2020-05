La richiesta delle Regioni: "Via libera al commercio e più poteri per le riaperture" (Di giovedì 7 maggio 2020) Giorgia Baroncini Le Regioni al governo: "Negozi aperti dall'11 maggio e dal 18 possibilità di disporre delle restanti aperture con proprie ordinanze" "Da lunedì 11 maggio via libera al commercio e dal 18 maggio, scadenza del Dpcm, poteri alle Regioni per tutte le riaperture". È questa l'ultima richiesta delle Regioni al governo emersa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si è svolta oggi. "Se le nostre richieste non dovessero essere accolte - ha sottolineato governatore ligure Giovanni Toti dopo aver dato la notizia su Twitter - riterremmo lese le prerogative delle Regioni". Il ministro degli Affari regionali ha però chiesto cautela. Francesco Boccia ha spiegato che dall'11 maggio partirà l'esame dei dati del monitoraggio secondo i criteri stabiliti dal ministero della Salute. Sulla base dei risultati, dal 18 ... Leggi su ilgiornale La richiesta delle Regioni al premier Conte : via libera al commercio dall’11 maggio

