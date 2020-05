La pulizia può diventare un’ossessione E anche l’intimità può risentirne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Stiamo vivendo un periodo storico in cui la paura del contagio ci costringe ad un limite forzato della nostra vita quotidiana. Ognuno di noi fa un sacrificio per ridurre i rischi connessi al Coronavirus, entro un’ottica preventiva e di controllo delle infezioni (Infection prevention and control, IPC). In tale prospettiva, si moltiplicano i suggerimenti e le piccole azioni quotidiane, per ridurre il rischio di contagio: in particolare l’igiene delle mani. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato sui social una nuova sfida: #SafeHandsChallenge che invita gli utenti a condividere un video su come lavarsi le mani e a nominare almeno altre tre persone che devono fare altrettanto. Inoltre, l’Oms ogni anno promuove, per il 5 maggio, la Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani, al fine di ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ...