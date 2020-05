India | fuga di gas in uno stabilimento chimico | dieci morti | mille in ospedale

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 7 maggio 2020)di gas in un impianto inpersone in. L’incidente nellopotrebbe essere stato causato da un errore umano.di gas in un impianto, almenodecessi epersone in. L’incidente è avvenuto nellodi Visakhapatnam. Di seguito il tweet con alcune delle foto scattate sul posto. Le immagini hanno fatto in poco tempo il giro della rete. Death toll rises to 10 now.Save the victims of Visakhapatnam because we don't want to see #VizagGasLeak as another Bhopal gas tragedy!I have never seen more worse year than 2020.Because this year is against Human beings!#VizagGasTragedy pic.twitter.com/gsC4YCTbym— Mukul Sharma (@mukulsharma1419) May 7, 2020di gas in fabbrica chimica Stando alle informazioni a disposizione, l’incidente è avvenuto nella ...