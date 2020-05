Il bluff di Bonafede

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) “Sono stupito dal fatto che i magistrati di sorveglianza non vengano considerati come gli altri colleghi. Immagini se un giorno, per decreto legge, si stabilisse che una sentenza di condanna o di assoluzione va rivalutata. Cosa succederebbe? Ci sarebbe una sollevazione. Una legge non può dire che una decisione del giudice è sbagliata. Ricorda il caso Englaro?”. Bisogna partire da qui, dalle parole che Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dice ad HuffPost, per avere un quadro un po’ più chiaro di quello che si appresta a fare il ministro della Giustizia con la sua squadra per cercare di riportare i boss in carcere. Il Guardasigilli, sotto il fuoco incrociato di chi ne invoca le dimissioni dopo la lite televisiva con Nino Di Matteo, ha annunciato in Parlamento un nuovo decreto. “La norma - ha dichiarato ...