Convertini | Anna Falchi | Cardinaletti e Diaco per il daytime estivo di Rai 1

(Di giovedì 7 maggio 2020)2020: quasi certi i nomi di Beppe, Giorgiae PierluigiNonostante l’emergenza Coronavirus è già tempo di pensare alRai.che quest’anno, proprio per via delle complicazioni dovute dal virus, partirà più tardi, ovvero alla fine di giugno. Tv Blog ha fornito le prime anticipazioni … L'articoloper ildi Rai 1 proviene da Gossip e Tv.

Marco Liorni pronto a sostituire Eleonora Daniele dal momento in cui andrà in maternità, dopo essere rimasta al timone del suo Storie Italiane per tutto il periodo del lockdown, nonostante la gravidan ...