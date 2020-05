Campania | 415 ricoverati 27 in rianimazione

(Di giovedì 7 maggio 2020) 7 maggio – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 7 maggio, il numero di 379 morti ossia un aumento di tre decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 2.023 (+207). L’incremento giornaliero di malati porta il totale a 4.541, con 2.139 attualmente positivi (-201). Di questi ultimi scende da 433 a 415 il totale deicon sintomi. Aumenta (+2) rispetto a ieri il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 27 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 101.025, rispetto ad ieri sono 4.477 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 5; Salerno di 0, Avellino di 0, Caserta di 0; Benevento di 3.: 415(27 in) La Denuncia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania 415

Salernonotizie.it

ROMA - Torna a calare rispetto a ieri il numero di vittime da coronavirus in Italia, ma resta alto, sopra le 250, non ai livelli dei giorni passati, inferiore a 200. Ma continua il netto calo delle pe ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 213.013 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.075 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.5%; ieri +1.221). Di queste, 29.