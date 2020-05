BasicNet | effetto Covid-19 sui conti del primo trimestre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Le vendite aggregate di prodotti recanti i marchi del Gruppo, sviluppate nel Mondo dal Network dei licenziatari, si sono attestate, per quanto riguarda i licenziatari: commerciali a 159,2 milioni di Euro, 184 milioni al 31 marzo 2019, -13,5% e produttivi a 57,5 milioni di Euro, 57,6 milioni al 31 marzo 2019, -0,2%, per un totale pari a 216,7 milioni di Euro che si confrontano con i 241,6 milioni del 2019 (-10,3%). I risultati commerciali consolidati dei primi tre mesi del 2020 – spiega– riflettono le misure restrittive poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei diversi Paesi interessati per il contenimento del Coronavirus-19. Il fatturato consolidato si è attestato a 70,6 milioni di Euro (-5,3% rispetto al 31 marzo 2019), così ripartito: royalties attive e commissioni dei sourcing pari a 12,2 ...