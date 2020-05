Avatar 2 | diffuse le foto delle riprese subacquee con James Cameron

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Su internet sono stati diffusi alcuni scatti tratti dal backstage dei sequel di, la saga di. Le immagini mostrano gli attori occupati durante alcune sequenze in acqua, mentre il regista spiega loro cosa fare. Come prevedibile, anche queste scene necessitano di alcuni effetti speciali, una tra le caratteristiche principali del primo capitolo. Le, scattate prima che la produzione venisse bloccata a causa dell’emergenza legata al Covid-19, mostrano gli attori dentro un’apposita piscina. Notiamo la presenza di particolari tute, di strutture e di palline bianche. Queste ultime, come spiega il produttore Jon Landau, sono utili per evitare che la luce esterna contamini il sistema di performance capture sott'acqua. Weta Digital di Peter Jackson sta attualmente lavorando per portare a termine i complessi effetti speciali necessari per la pellicola. I ...