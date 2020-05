UNA - PRHUB in campo per la fase di recovery: al via il ciclo dei Talks MEDIARES (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Milano, 6 maggio 2020) - Dalla fase due alla nuova normalità. Un ciclo di 8 talk come contributo delle relazioni pubbliche per il rilancio dei settori in crisi. Milano, 6 maggio 2020 – Gli incontri ospiteranno rappresentanti delle Istituzioni, delle aziende e dei media che insieme ai professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione si confronteranno in modo operativo sugli strumenti e le azioni che possono sviluppare le imprese di ogni specifico comparto per riconquistare i mercati e il proprio valore. L'iniziativa è un contributo culturale e di formazione per la ripartenza che il Network delle agenzie di relazioni pubbliche PR Hub parte di UNA – Aziende della Comunicazione Unite vuole offrire ai diversi settori produttivi del Paese mettendo a disposizione competenze, esperienze e spunti per azioni concrete a sostegno della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Milano, 6 maggio 2020) - Dalladue alla nuova normalità. Undi 8 talk come contributo delle relazioni pubbliche per il rilancio dei settori in crisi. Milano, 6 maggio 2020 – Gli incontri ospiteranno rappresentanti delle Istituzioni, delle aziende e dei media che insieme ai professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione si confronteranno in modo operativo sugli strumenti e le azioni che possono sviluppare le imprese di ogni specifico comparto per riconquistare i mercati e il proprio valore. L'iniziativa è un contributo culturale e di formazione per la ripartenza che il Network delle agenzie di relazioni pubbliche PR Hub parte di UNA – Aziende della Comunicazione Unite vuole offrire ai diversi settori produttivi del Paese mettendo a disposizione competenze, esperienze e spunti per azioni concrete a sostegno della ...

Gli incontri ospiteranno rappresentanti delle Istituzioni, delle aziende e dei media che insieme ai professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione si confronteranno in modo operativo

UNA PRHub scende in campo nella fase 2 di Recovery con un ciclo di 8 Talks tematici dedicati ai settori più colpiti dalla crisi. Si parte il 6 maggio alle ore 18.00 con il primo talk dedicato al setto

