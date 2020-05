UeD | Tina svela gesto nascosto di Nicola | “Perché?” | interviene Maria

(Di mercoledì 6 maggio 2020)Cipollari, a UeD continui attacchi aVivarelli: Sirius nuovo bersaglio dell’opinionista Continuano gli attacchi diCipollari a Gemma Galgani eVivarelli, il Sirius delle chat per chi ancora non lo sapesse, a Uomini e Donne. Oggi ennesimo scontro anche durante la sfilata conche a un certo punto, essendo stata … L'articolo UeD,di: “Perché?”,proviene da Gossip e Tv.

x_xlolita : #uominiedonne giovanna garanzia di trash gia dal lancio della decoltè - GenteVipNews : UeD news, Tina Cipollari attaca Sirius: “Sai cosa ti dico? Fai proprio schifo!” - KontroKulturaa : Tina Cipollari, la confessione dell'opinionista di UeD lascia tutti senza parole - - __ladyf : UeD, Tina Cipollari: 'Soffro d'insonnia e ho gli incubi' -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Tina

Continuano gli attacchi di Tina Cipollari a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il Sirius delle chat per chi ancora non lo sapesse, a Uomini e Donne. Oggi ennesimo scontro anche durante la sfilata con T ...Sirius quando era poco più che un ragazzino, non sappiamo per quale motivo, faceva finta di essere gay (oppure lo è davvero? Sarà bisex? Non si sa…). Poi, tra una fotografia e l’altra, andava alla ric ...