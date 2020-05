Telegram Desktop si aggiorna: Quiz 2.0 e altre novità (Di mercoledì 6 maggio 2020) Breve comunicato per informarvi che il servizio di messaggistica Telegram Desktop si è aggiornato oggi introducendo i Quiz 2.0 e altre novità. Cosa c’è di nuovo? Elenco degli sticker: Accedi a un catalogo di oltre 20.000 sticker creati da artisti professionisti dal pannello degli sticker cliccando sull’icona “+”. Usa la ricerca degli sticker per trovare quelli che ti servono o scorri dai più recenti fino ai grandi classici. Quiz 2.0: Aggiungi spiegazioni che compaiono dopo che gli utenti hanno risposto a una domanda del Quiz. Scopri il tempo rimanente per rispondere a una domanda di @QuizBot con la nuova animazione del conto alla rovescia. altre novità: Invia l’emoji (freccette) per vedere se colpisci il bersaglio. Partecipa al contest di Telegram con in palio €400.000 usando @QuizBot per creare e ... Leggi su windowsinsiders Telegram Desktop si aggiorna : cartelle per organizzare le chat

La Spezia - Le news di Città della Spezia da tempo sono sbarcate su Telegram. E' infatti possibile l’iscrizione al canale “Città della Spezia”, dove in tempo reale l’altra saranno pubblicate solo le p ...

Telegram Messenger è un apprezzato servizio multi-piattaforma di messaggistica gratuita simile alla più popolare WhatsApp, disponibile come app ufficiale sullo Store di Windows Mobile e come app deskt ...

