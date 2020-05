Rizzoli: “Inter-Juve? Quell’audio non esiste. VAR? Vi spiego come cambierà e cosa si dicono gli arbitri” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli ha parlato a ‘Sky Sport’ di Inter-Juve e del mancato secondo giallo a Pjanic: “La registrazione mancante di cui parla Pecoraro? E’ giusto chiarire, non facciamo confusione. La situazione da protocollo sono quelle che vengono registrate, non dagli arbitri ma da un provider della Lega, che mette queste clip a disposizione dell’Aia se vuole utilizzarle per fare didattica. Solo quelle 5/6 a partita vanno online, che noi possiamo scaricare per fare della didattica. Queste clip vengono mandate all’Ifab. E non sono di possesso dell’Aia. Quelle che sono arrivate a Pecoraro? Ha richiesto l’audioregistrazione dell’intera partita che non viene mai fatta, non è in possesso di nessuno, non esiste. Le uniche a disposizione erano quelle da rigore, da rosso, da protocollo ecco. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il designatore arbitrale Nicolaha parlato a ‘Sky Sport’ di Inter-e del mancato secondo giallo a Pjanic: “La registrazione mancante di cui parla Pecoraro? E’ giusto chiarire, non facciamo confusione. La situazione da protocollo sono quelle che vengono registrate, non dagli arbitri ma da un provider della Lega, che mette queste clip a disposizione dell’Aia se vuole utilizzarle per fare didattica. Solo quelle 5/6 a partita vanno online, che noi possiamo scaricare per fare della didattica. Queste clip vengono mandate all’Ifab. E non sono di possesso dell’Aia. Quelle che sono arrivate a Pecoraro? Ha richiesto l’audioregistrazione dell’intera partita che non viene mai fatta, non è in possesso di nessuno, non. Le uniche a disposizione erano quelle da rigore, da rosso, da protocollo ecco. ...

AndreaLongo84 : RT @SuperflyVideo: #Rizzoli Non gestiamo le registrazioni del #Var, non esiste e non poteva esistere la registrazione integrale di Inter Ju… - GiPix73 : RT @SuperflyVideo: #Rizzoli Non gestiamo le registrazioni del #Var, non esiste e non poteva esistere la registrazione integrale di Inter Ju… - ValeRossignoli : RT @CalcioFinanza: #Rizzoli su Inter-Juve: «#Pecoraro? Ha richiesto la registrazione di tutta la partita, ma non esiste e non viene fatta»… - AndreaFalco_15 : RT @_SiGonfiaLaRete: Sky – Rizzoli su Inter-Juve 2018: “La registrazione di tutta la partita non viene mai fatta” - matteo_nelli : RT @CalcioFinanza: #Rizzoli su Inter-Juve: «#Pecoraro? Ha richiesto la registrazione di tutta la partita, ma non esiste e non viene fatta»… -

Ultime Notizie dalla rete : Rizzoli “Inter Biraghi, la presentazione è da Oscar: “Ritorno al futuro” La Gazzetta dello Sport