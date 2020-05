Regolarizzazione lavoratori in nero anche immigrati, Lamorgese: «C’è condivisione» (Di mercoledì 6 maggio 2020) 6 maggio 2020 – Regolarizzazione lavoratori in nero anche immigrati. A ‘Radio anch’io’ le parole del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sull’emersione di un fenomeno che interessa tutti, non solo gli stranieri: «C’è una condivisione di fondo. Ieri abbiamo avuto degli incontri. Riguarderà anche tanti italiani oltre che gli stranieri. C’è la necessità di far emergere questi lavoratori non solo per garantire i diritti delle persone, ma anche per esigenze di sicurezza sanitaria che in questo momento sono necessarie. Stiamo lavorando e spero che nelle prossime ore si riesca ad arrivare ad un testo definito». Regolarizzazione lavoratori in nero anche immigrati, Lamorgese: «C’è condivisione» Pd, Italia viva e Leu vorrebbero procedere alla svelta, magari inserendo la ... Leggi su urbanpost Regolarizzazione lavoratori stranieri - vertice di governo. Pd : “Tema improcrastinabile”. Italia viva : “Necessario per la salute di tutti”

