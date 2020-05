Perché deve essere derisa Giorgia Meloni definitiva | l' Azzolina delira sulle

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel mirino dici finisce Lucia, la disastrosa ministra dell'Istruzione grillina. Già, le ultime "performance" dell'esponente M5s hanno infatti lasciato tutti di stucco. Ci si riferisce alla proposta-sparata di far ripartire a settembre le scuole con le classi riempite a metà, su turni. Un clamoroso delirio contro il quale, ospite a Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4, la leader di Fratelli d'Italia punta il dito: "Se non fossimo di fronte a una tragedia tutto ciò sarebbe estremamente comico. Le pare normale che abbiamo un ministro dell'Istruzione che va in televisione e presenta delle proposte che poi tutti giustamente deridono: questa era una proposta da deridere, mi dispiace. E poi il giorno dopo dice: no, ma era un'idea. Ma se è un'idea non la dire: prima studia, verifica la praticabilità, confrontati e poi uno ...

LegaSalvini : +++ LAMPEDUSA, FINITO LO SPAZIO: GLI IMMIGRATI STIPATI SUL MOLO +++ - palermo24h : Trapani, Anna Garruccio: ‘Nostalgica della Prima Repubblica, ecco perchè ho aderito a Via’ - venti4ore : mercato auto sprofonda Tesla regge meglio tutti ecco perché - viniade : famiglie intere cn tshirt e bandierine ch erano lì semplicemente prch spinti, o perch avevano ricevuto le mille pro… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: CORONAVIRUS: MILANO è la città che RISCHIA di più un LOCKDOWN BIS. Ecco perché in questi 5 scenari possibili -

Ultime Notizie dalla rete : Perché deve

iL Meteo

Tanti bar e ristoranti sono già ripartiti con le consegne a domicilio e il take away, loro no: non posso riaprire. È il caso del bar ristorante "La Caffetteria" dell’area di servizio Aquila di Ginestr ...Ricerca Usa della National Athletic Trainer’s Association: le parti più vulnerabili sono gli arti inferiori, soggetti a tendinopatie e contratture, soprattutto per i neofiti Durante il lunghissimo per ...