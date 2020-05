Morto Davide Ciceri, il biker stroncato a 20 anni da un tumore. Aveva raccontato la sua battaglia sui social e nel libro “Dal settimo cielo al settimo piano” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Saper sorridere della vita. Sempre. Davide Ciceri è Morto. Aveva 20 anni. La sua storia è un groppo di commozione che appare all’improvviso in gola e poi prorompe altrettanto all’improvviso in una franca e sincera risata. Davide Aveva 16 anni quando gli hanno trovato un tumore alle ossa. La gamba destra amputata. Il sogno di diventare un biker che sembra tramontare. L’esistenza che si attorciglia nelle budella e ti mostra solo terapie ospedaliere e dolore. Invece Davide ferma il nastro della morte così, con una naturalezza inaudita. Mette in pausa la tragedia e per quattro anni mostra una forza d’animo sconvolgente. Prima di ogni altra cosa, sulla sua pagina Facebook ironizza sulla sua condizione di invalido. Nella foto del profilo al posto della gamba amputata ha un feroce squalo di gomma che gli fa da protesi fino a terra e dall’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 maggio 2020) Saper sorridere della vita. Sempre.20. La sua storia è un groppo di commozione che appare all’improvviso in gola e poi prorompe altrettanto all’improvviso in una franca e sincera risata.16quando gli hanno trovato unalle ossa. La gamba destra amputata. Il sogno di diventare unche sembra tramontare. L’esistenza che si attorciglia nelle budella e ti mostra solo terapie ospedaliere e dolore. Inveceferma il nastro della morte così, con una naturalezza inaudita. Mette in pausa la tragedia e per quattromostra una forza d’animo sconvolgente. Prima di ogni altra cosa, sulla sua pagina Facebook ironizza sulla sua condizione di invalido. Nella foto del profilo al posto della gamba amputata ha un feroce squalo di gomma che gli fa da protesi fino a terra e dall’altra ...

