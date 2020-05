Mascherine a 50 centesimi introvabili: un “pasticcio di Stato” che danneggia tutti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ma non dovevamo poter acquistare le Mascherine anti-Coronavirus a 50 centesimi in tutta Italia? Sì, ma la promessa del commissario straordinario Domenico Arcuri, ad oggi, sembra una chimera. Le Mascherine a prezzo calmierato, per ora, sono quasi introvabili. La promessa del Governo “Da lunedì 4 maggio (qui lo speciale di QuiFinanza, ndr) i cittadini che vorranno acquistare le Mascherine, le troveranno al prezzo massimo di 50 centesimi più Iva in 50 mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti” aveva annunciato. “La speculazione è finita”, aveva tuonato. Eppure, pur essendo diventate obbligatorie in molti luoghi pubblici per effetto delle disposizioni del decreto 26 aprile, le farmacie, che le hanno esaurite ben prima della ripartenza, affermano di non essere state rifornite affatto dalla Protezione Civile. L’accordo di ... Leggi su quifinanza Dove si trovano le mascherine a 50 centesimi?

Mascherine 50 centesimi introvabili : «Mai arrivate nei negozi» - ma i depositi sono pieni

