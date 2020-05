Mafia: madre piccolo Di Matteo, ‘chi partecipò a rapimento Giuseppe stia in carcere a vita’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Tutti coloro che hanno partecipato, in qualsiasi modo, al sequestro di mio figlio devono rimanere in carcere a vita, perché la mia sofferenza per la morte del piccolo Giuseppe non avrà mai fine, quindi la sofferenza degli altri non deve avere mai fine”. E’ lo sfogo, affidato all’Adnkronos, attraverso il suo legale Monica Genovese, di Franca Castellese, la madre del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino sequestrato dagli uomini di Cosa nostra e poi ucciso e sciolto nell’acido per ‘punire’ il padre, Santino Di Matteo, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia. L'articolo Mafia: madre piccolo Di Matteo, ‘chi partecipò a rapimento Giuseppe stia in carcere a vita’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Mafia : madre piccolo Di Matteo - ‘chi partecipò a rapimento Giuseppe stia in carcere a vita’ (2) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Tutti coloro che hanno partecipato, in qualsiasi modo, al sequestro di mio figlio devono rimanere ina vita, perché la mia sofferenza per la morte delnon avrà mai fine, quindi la sofferenza degli altri non deve avere mai fine”. E’ lo sfogo, affidato all’Adnkronos, attraverso il suo legale Monica Genovese, di Franca Castellese, ladelDi, il bambino sequestrato dagli uomini di Cosa nostra e poi ucciso e sciolto nell’acido per ‘punire’ il padre, Santino Di, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia. L'articoloDi, ‘chi partecipò aina vita’ proviene da Ildenaro.it.

(Adnkronos) – Il piccolo Di Matteo fu rapito il pomeriggio del 23 novembre 1993, quando aveva quasi 13 anni, in un maneggio di Piana degli Albanesi da un gruppo di mafiosi che agivano su ordine di Gio ...

