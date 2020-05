Liberi 376 boss, spunta la lista della vergogna. Bonafede si pente: torneranno in carcere? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel giorno della pubblicazione, su Repubblica, della lista con i nomi dei boss scarcerati dal Dap, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede non si dimette. Nonostante le accuse del giudice Di Matteo, che si ritiene vittime dei veti del ministro “suggeritegli” dai boss mafiosi, Bonafede resta al suo posto e fa sapere di essersi “pentito”. Starebbe studiando, secondo indiscrezioni, un intervento normativo per consentire alla magistratura di sorveglianza di rivalutare le scarcerazioni di esponenti della criminalità motivate da questioni di salute legate all’emergenza coronavirus, alla luce del mutato quadro sanitario. E’ quanto si apprende da fonti del ministero, che spiegano che il guardasigilli sta ragionando su quale veicolo normativo utilizzare. Le critiche del procuratore antimafia Anche il Procuratore nazionale antimafia, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel giornopubblicazione, su Repubblica,con i nomi deiscarcerati dal Dap, il ministroGiustizia Alfonsonon si dimette. Nonostante le accuse del giudice Di Matteo, che si ritiene vittime dei veti del ministro “suggeritegli” daimafiosi,resta al suo posto e fa sapere di essersi “pentito”. Starebbe studiando, secondo indiscrezioni, un intervento normativo per consentire alla magistratura di sorveglianza di rivalutare le scarcerazioni di esponenticriminalità motivate da questioni di salute legate all’emergenza coronavirus, alla luce del mutato quadro sanitario. E’ quanto si apprende da fonti del ministero, che spiegano che il guardasigilli sta ragionando su quale veicolo normativo utilizzare. Le critiche del procuratore antimafia Anche il Procuratore nazionale antimafia, ...

Rischio Covid, Bonafede vuole riesaminare la posizione dei 376 boss scarcerati

Il guardasigilli ritiene che «passata l'emergenza sanitaria» per molti di loro tornino le condizioni per un ritorno dietro le sbarre. E pensa ad un provvedimento ad hoc. Intanto sono 376 i d ...

