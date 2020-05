L’amore ai tempi del Coronavirus, la proposta del Sindaco di Messina a Jole Santelli: “Passaporto degli innamorati per i fidanzati pendolari” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un ‘passaporto degli innamorati’ per aiutare gli amori ‘pendolari’. E’ la nuova proposta lanciata dal Sindaco di Messina, Cateno De Luca, per aiutare gli innamorati residenti sulle due sponde dello Stretto, impossibilitati a ricongiungersi ai propri partner a causa dell’ordinanza regionale che vieta ai non residenti di spostarsi e trasferirsi nella Regione Calabria. In una lettera indirizzata a Jole Santelli, governatore della Calabria, il primo cittadino si fa portavoce del malessere di tanti fidanzati pendolari. “Cara Presidente – scrive il Sindaco De Luca – voglio essere chiaro: la mia non è una critica alla sua ordinanza, della quale condivido pienamente la funzione e lo spirito, che io stesso avevo cercato di realizzare con la mia famigerata banca dati ‘si passa a condizione’, ma l’espressione di ... Leggi su meteoweb.eu L’Amore Ha I Tempi del Virus - la prima serie che vive e racconta il lockdown

Coronavirus - proposta di matrimonio sul camice : l’amore ai tempi del Covid

L’amore ai tempi del coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un ‘passaporto degli innamorati’ per aiutare gli amori ‘pendolari’. E’ la nuovalanciata daldi, Cateno De Luca, per aiutare gli innamorati residenti sulle due sponde dello Stretto, impossibilitati a ricongiungersi ai propri partner a causa dell’ordinanza regionale che vieta ai non residenti di spostarsi e trasferirsi nella Regione Calabria. In una lettera indirizzata a, governatore della Calabria, il primo cittadino si fa portavoce del malessere di tanti fidanzati pendolari. “Cara Presidente – scrive ilDe Luca – voglio essere chiaro: la mia non è una critica alla sua ordinanza, della quale condivido pienamente la funzione e lo spirito, che io stesso avevo cercato di realizzare con la mia famigerata banca dati ‘si passa a condizione’, ma l’espressione di ...

wooshjme : nessuno: yunho: canticchia your shampoo scent in the flowers una canzone che ho messo nella sua playlist all'inizio… - SilviaTeresa14 : Mio figlio: mamma, se vai al supermercato, prendi questo, questo, quest'altro... (elenco infinito). Io: scusa, ti d… - napam_51 : RT @AnnaMariaCastel: @napam_51 @ChiodiDonatella L'amore ai tempi del Covid e auspicato dal governo Conte - AnnaMariaCastel : @napam_51 @ChiodiDonatella L'amore ai tempi del Covid e auspicato dal governo Conte - schwarzerose84 : RT @AurelioElios55: Gli esseri umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce, ma la vita li costringe ancora m… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore tempi Alena Seredova: «In questo tempo buio penso al mio pancione come un inno alla vita» Sette del Corriere della Sera