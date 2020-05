La speranza è nel "plasma e negli anticorpi monoclonali" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un appello al Governo affinché potenzi le sperimentazioni cliniche in corso di plasmaterapia in pazienti gravi affetti da Covid 19, creando almeno un centro in ogni regione per la somministrazione. A lanciarlo è Giuseppe Nisticò, farmacologo di fama internazionale, già membro del comitato scientifico dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, e rappresentante del parlamento europeo in seno al consiglio di amministrazione della stessa agenzia. “Era già prevedibile per gli addetti ai lavori - spiega all'AGI commentando le ultime novità provenienti dalla comunità scientifica - l'effetto terapeutico del plasma di pazienti guariti dal coronavirus, in quanto questo è ricco di anticorpi che neutralizzano il virus. Quindi ho appreso con grande interesse - aggiunge - i risultati del professor Cesare Perotti, direttore del servizio di ... Leggi su agi Speranza : "Pronti alla 'fase 2' ma il pericolo non è scampato"

Speranza : "Fase 2? Battaglia non è vinta"/ "Emergenza coronavirus - no alle divisioni"

Speranza : "Siamo nella giusta direzione - ma la battaglia contro il coronavirus non è vinta" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un appello al Governo affinché potenzi le sperimentazioni cliniche in corso diterapia in pazienti gravi affetti da Covid 19, creando almeno un centro in ogni regione per la somministrazione. A lanciarlo; Giuseppe Nisticò, farmacologo di fama internazionale, già membro del comitato scientifico dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, e rappresentante del parlamento europeo in seno al consiglio di amministrazione della stessa agenzia. “Era già prevedibile per gli addetti ai lavori - spiega all'AGI commentando le ultime novità provenienti dalla comunità scientifica - l'effetto terapeutico deldi pazienti guariti dal coronavirus, in quanto questo; ricco diche neutralizzano il virus. Quindi ho appreso con grande interesse - aggiunge - i risultati del professor Cesare Perotti, direttore del servizio di ...

davidealgebris : Algebris dona €100k per Borse Studio Bocconi ogni anno per 10 anni. 50% per reddito (solo Italiani) 50% merito Glob… - FiorellaMannoia : Lo abbiamo fatto con il contributo di tutti voi con la sola voglia di condividere un messaggio di positività e di s… - RaiRadio2 : Mare aspettaci, che presto torneremo da te! #Fase2 #Speranza Chi ritwitta si prenota l’ombrellone! ??? ??… - patriziadegioia : RT @davidealgebris: Algebris dona €100k per Borse Studio Bocconi ogni anno per 10 anni. 50% per reddito (solo Italiani) 50% merito Globali.… - giomelpignano : RT @davidealgebris: Algebris dona €100k per Borse Studio Bocconi ogni anno per 10 anni. 50% per reddito (solo Italiani) 50% merito Globali.… -