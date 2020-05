La montagna si prepara alla ‘nuova’ normalità tra rifugi a numero chiuso e le solite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tic-tac, tic-tac: altro che lockdown, è cominciato il count-down anche per il mondo della. Tutti bramano la nueva normalidad, come viene chiamata in Spagna dal premier Pedro Sanchez la vita dopo il Covid-19. E gli appassionati di alpinismo fremono per tornare in ambiente, come prima e più di prima. Se ne parla da settimane nel Club alpino italiano, nelle località turistiche coinvolte, tra le guide alpine, i gestori dei, i responsabili dei parchi, i campioni delle varie discipline di, con i grandi interessi commerciali che ne amplificano gli interventi, e le gesta, attraverso i social-media. Sui media tradizionali sono intervenuti alcuni scrittori di peso, come l’iconico Mauro Corona nei suoi siparietti televisivi a Cartabianca, il generoso Paolo Cognetti, che spazia dalle riviste anarchiche ai giornali istituzionali, l’inviato di ...